(٤٩٨) فرصة دراسة للطلاب السودانيين بالسعودية





قدمت حكومة المملكة العربية السعودية منحاً دراسية مجانية بلغ عددها 498 مقعداً في الجامعات السعودية لكل التخصصات العلمية عدا الطبية والصحية حيث تأتي هذه المنح على مستوى البكالريوس والدراسات العليا و تمثل بداية تعاون أكاديمي علمي بين السودان والمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك لدى لقاء وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون بسفير المملكة العربية السعودية بالسودان محمد علي بن جعفر، حيث أشار السفير أن هذه المنح تمثل امتداد لكل مجالات التعاون المثمر بين البلدين، حيث تعبر هذه المنح عن بداية حقيقية في استغلال فرص التعاون المتاح بين البلدين، وأشار السفير بأن هذه المنح توزع على الطلاب السودانيين بنسب تمثل 25% منها على الطلاب المقيمين بالمملكة العربية السعودية و 75% للمقيمين خارجها من الطلاب السودانيين وعدد 30 مقعداً لابناء الشهداء .

من جانبها قدمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون شكرها لحكومة المملكة العربية السعودية على هذا العمل مؤكدة حرصها على متابعة كافة الفعاليات العلمية بين جامعات البلدين في التبادل العلمي والبحثي وأن هذه المنح تعتبر خطوة مقدرة نحو الطلاب السودانيين مشيرة الى سعي وزارتها لبذل كل الجهد في سبيل اقامة الشراكات و التوأمة العلمية بين جامعات البلدين في المستقبل. كما أكدت السيدة الوزيرة بحسب صحيفة الانتباهة، على تذليل كافة المشاكل التى تواجه الدارسين في يتعلق بالتوثيق وسرعة انجاز هذه الاجراءات.

الخرطوم: (كوش نيوز)