جبريل يعود للبلاد بعد مشاركته في الملتقى الإقتصادي بالسعودية





عاد الى البلاد اليوم دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بعد زيارة للمملكة العربية السعودية شارك خلالها في الملتقى الإقتصادي الذي نظمته وزارة الإستثمار السعودية بحضور ممثلي 40 شركة سعودية كبرى.

وقال دكتور جبريل في تغريدة له على تويترعدنا بحمد الله بعد زيارة موفقة إلى السعودية استغرقت ٤ أيام التقينا فيها ٨ وزراء وعدد غير قليل من رؤساء المؤسسات و الصناديق الهامة بجانب حشد كبير من مدراء الشركات الكبرى في المملكة. شارك في الزيارة وزير الطاقة م.جادين و وزير الاستثمار د. الهادي و عدد من قيادات الوزارات الثلاث.

من مخرجات زيارتنا إلى السعودية الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة في الخرطوم بعد عيد الفداء المبارك بالتزامن مع تنظيم ملتقى لرجال الأعمال في البلدين.

أسفرت اللقاءات عن توجه سعودي كبير للاستثمار في كل القطاعات في السودان بعد أن استبان لهم حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة.

سونا