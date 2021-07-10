مباحثات سودانية أمريكية لإنتاج (٣٠) الف ميقاواط من الكهرباء





كشف رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك عن مباحثات مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لادخال السودان فى مشروع الولايات المتحدة الامريكية (بور افريكا) والذى يهدف لانتاج (٣٠) الف ميقاواط من الكهرباء بالقارة الافريقية . وقال حمدوك فى حسابه الرسمي بفيسبوك بحسب الانتباهة : (تحدثتُ اليوم مع السفيرة سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. بحثنا إمكانية دخول السودان في مشروع الولايات المتحدة الأمريكية الكبير والطموح (#PowerAfrica) لإنتاج 30 ألف ميغاواط من الكهرباء بقارتنا الافريقية، فبلادنا الحبيبة قد حُظيت بكل المقومات لتصبح نموذج تنموي في المنطقة بما يُحفِّز الاستقرار والسلام والأمن والازدهار لشعبنا والدول والشعوب الشقيقة بالإقليم والقارة، فإن من أهم مُطلقات التنمية هي الطاقة.

الخرطوم (كوش نيوز)