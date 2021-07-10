صحيفة: ميسي يخسر يوميا 100 ألف يورو





وكان لاعب كرة القدم الأرجنتيني يحصل على 138.90 مليون يورو في الموسم الواحد بدون الضرائب.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن ميسي خسر راتبه كلاعب، إلا أنه لايزال يحتفظ بعقود إعلانية هامة مع شركات عالمية.

ويجري نادي برشلونة جهودا من أجل تجديد عقد ليونيل ميسي، بينما يحتاج إلى تقليل حجم الرواتب بشكل كبير حتى يتمكن من منح نجمه راتبا يجعله يرضى بالبقاء.

ويشارك اللاعب الأرجنتيني منتخب بلاده في بطولة” كوبا أمريكا 2021″، حيث من المقرر أن يواجه منتخب البرازيل في نهائي البطولة فجر غد الأحد.

سبوتنيك