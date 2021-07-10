الهلال”يشترط” قبل إطلاق محمد عبد الرحمن





أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز” أنّ لاعب الهلال محمد عبد الرحمن تلقى عددًا من العروض قدّمت من أندية خارجية تهدف إلى الاستفادة من خدماته.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ نادي الهلال لم يتسلّم حتى اللحظة أيّ عرضٍ رسمي من أيّ نادٍ خارجي.

وكشف قيادي رفيع في لجنة تطبيع نادي الهلال ـ فضّل حجب اسمه ـ لـ”باج نيوز”، عن عدم التفريط في اللاعب محمد عبد الرحمن.

وأضاف” من الصعب إطلاق سراح نجم الفريق وهدّاف الدوري محمد عبد الرحمن في الوقت الراهن، ولكنّ في حال وصول عرضٍ كبير من نادٍ أوروبي لن يقف مجلس الهلال في طريق اللاعب”.

وفي الخامس عشر من نوفمبر 202، انضم اللاعب محمد عبد الرحمن إلى نادي الهلال بعقدٍ لمدة 3 سنواتٍ.

ويتربّع اللاعب الشهير بـ”الغربال” في صدارة الهدّافين لمسابقة الدوري السوداني الممتاز بـ”18″ أهداف.

باج نيوز