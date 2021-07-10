وزير الصناعة السوداني: نحن نعمل في كلّ ميادين العمل من أجلّ المواطن





أعلن وزير الصناعة إبراهيم الشيخ عن أنّ السودان لا يبنى إلاّ بالمزارع والزراعة من أجلّ نهوض الصناعة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تسعى بكلّ جهدها إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

جاء ذلك خلال زيارة، السبت، إلى مشروع سكر الجنيد بالنيل الأبيض.

وأوضح إبراهيم الشيخ وفق وكالة السودان الرسمية، أنّه سيتمّ تأهيل مصنع سكر الجنيد بشكلٍ كاملٍ، معلنًا أنّ كلّ الآليات جاهزة، وسيتمّ تغيير كلّ الطلمبات بجديدة.

وأضاف” نحن نعمل في كلّ ميادين العمل من أجل المواطن”.

وأشار إبراهيم الشيخ إلى أنّ تحقيق شعار”حنبنيهو” لن يتأتى إلاّ بالعمل الجاد محييًا القطاع الزراعي والريّ.

وأردف” ورثنا مصانع السكر وهو ميراث مُر،وصناعة السكر تعتمد على الزراعة وتحضير الأرض والريّ الذي يحتاج إلى معالجات لكي تصل المياه إلى كلّ أجزاء الزراعة”.

باج نيوز