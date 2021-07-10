جبريل إبراهيم يكشف عن مخرجات زيارته إلى السعودية





أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، عن أنّ اتّفاقٍ على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والسعودية في الخرطوم بالتزامن مع تنظيم ملتقى لرجال الأعمال بين البلدين بعيد عيد الأضحى المبارك.

وأوضح جبريل أنّ اللقاءات التي أجراها خلال الملتقي الاقتصادي بالسعودية أسفرت عن توجه سعودي كبير للاستثمار في كل القطاعات في السودان بعد أنّ استبان لهم حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة.

وأضاف” عُدنا بحمد الله بعد زيارةٍ موفقة إلى السعودية استغرقت ٤ أيام التقينا فيها ٨ وزراء وعددٍ غير قليلٍ من رؤساء المؤسسات والصناديق الهامة بجانب حشد كبير من مدراء الشركات الكبرى في المملكة. شارك في الزيارة وزير الطاقة م.جادين و وزير الاستثمار الهادي وعددٍ من قيادات الوزارات الثلاث”.

والسبت، عاد إلى الخرطوم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بعد زيارةٍ إلى المملكة العربية السعودية، شارك في الملتقى الاقتصادي الذي نظمّته وزارة الاستثمار السعودية.

باج نيوز