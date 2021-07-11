دعماً للمحبة والتسامح والهوية التلفزيون ينتج شعارات وفواصل بمناسبة العيد





كشف مدير إدارة الجرافيك بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون شرق الدين محمد الحسن عن وضع خطة متكاملة لتصميم شعارات وفواصل جديدة للتلفزيون القومي تمثل في إعلاء الحس الوطني وإبراز الهوية السودانية عبر الشاشة القومية، وقال شرف الدين في حديثه “إن إدارة الجرافيك أعمل من خلال تصاميمها على إرساء القيم والسمات الرائعة للهوية السودانية عبر إنتاج فواصل قصيرة تعزز من قيم التسامح والمحبة وتدعو للسلام والتعايش في وطن يسع الجميع وتتخلل هذه الفواصل الخريطة اليومية للتلفزيون مضيفاً (مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يشهد قسم الجرافيك بمباني التلفزيون حركة دؤوبة تستوعب الأفكار الجمالية لإخراج شكل جمالي احتفالاً بأيام عيد الأضحى المبارك وشعائر فريضة الحج وفق برمجة خاصة موضوعة للتلفزيون.

وأكد شرف الدين إن عمل الجرافيك من الفنون التي تتطلب بذل مجهودات كبيرة تعتمد على إبداع كل منسوبي الإدارة للخروج برؤية تلفزيونية جمالية ترضي ذوق المشاهد السوداني والعربي أينما كان، كما يتطلب منهم العمل ليل نهار للوصول لرؤية تصميمية مرضية، إضافه إلى عمل الخلفيات الجميلة المتحركة التي يستغلها المخرجون لوضع التهاني الخاصة بيوم عرفة والأعياد عليها.

وقد نفذ فريق الجرافيك شعار موحد للبرمجة التلفزيونية الخاصة بعيد الأضحى المبارك والتي تستغرق خمسة أيام على التوالي، وتم تقسيم الفرق لستة فرق تبدأ بفريق وقفة يوم عرفة، حيث الفواصل المعززة للمشاعر الدينية، وتسبق هذه الفواصل يوم عرفه، حيث يتم بث إرشادات للحجيج وفواصل عن عظمة الحج منذ مطلع شهر ذي الحجة، وتم تقسيم الفرق الباقية ليكون عملها منثوراً خلال الخمسة أيام للعيد المبارك، ويؤكد مدير إدارة الجرافيك أن هناك دوراً كبيراً على عاتق العاملين بقسم الجرافيك في خلق هوية التلفزيون التي تنبع من هوية هذا الشعب العظيم، فيعززون المشاهد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بأعمال إبداعية قصيرة الزمن لكنها عظيمة المعاني وذات جهد إبداعي كبير، وأشار إلى أن فن الجرافيك من الفنون التلفزيونية المكلفة جداً وتحتاج إلى تدريب متواصل لمواكبة التطور المتسارع في هذا المجال.

ويتم تجسيد الفواصل والشعارات عن طريق أجهزة الكمبيوتر المخصصة للتصميم الإيضاحي والتي تعمل على تجميع الصورة وإدخالها في قالب الحركة والصوت والهدف من ذلك توصيل المعاني المطلوبة بسهولة، ويسهم ذلك بشكل مباشر في عكس وتوضيح هوية الوطن ويعكس تفاصيل ثقافاته بصورة معبرة ومختصرة دون أن تخل بالمعنى .

وتعتبر برامج الأطفال والمنوعات والبرامج الإخبارية والسياسية من أكثر البرامج التي يبرز فيها فن الجرافيك بشكل كبير.

صحيفة السوداني