دقلو يشارك في مراسم تنصيب حاكم إقليم النيل الأزرق





وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم الى مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، للمشاركة في مراسم تنصيب حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، ويرافق النائب الاول عضوا مجلس السيادة مالك عقار إير ودكتورالهادي إدريس وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي وعدد من السادة الوزراء وممثلي قوى الحرية والتغيير.

وكان في إستقباله والوفد المرافق له بمطار الدمازين، الأستاذ جمال عبد الهادي والي النيل الأزرق المكلف وقيادات الولاية، ورموز المجتمع المدني والأهلي.

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي كان قد أصدر مرسوماً دستورياً، منح بموجبه الحكم الذاتي، لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك تنفيذاً لإتفاق جوبا لسلام السودان، الموقع في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٠م.

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