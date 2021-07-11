رئيس “كاف”: أحلم بانتزاع منتخب أفريقي لقب كأس العالم 2022





كشف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأحد، عن حلمه، المتعلق بتتويج منتخب أفريقي بلقب مونديال 2022، الذي سيقام في قطر.

ونقلت صحيفة “هسبريس”، اليوم الأحد، عن موتسيبي، الجنوب أفريقي، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش إقامة مباراة الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، التي أقيمت في دولة بنين، وتوجت بها الرجاء، إشارته إلى أن وجود منتخبات أفريقية بإمكانها إحداث المفاجأة في كأس العالم في قطر.وذكر أنه من بين المنتخبات الأفريقية القادرة على إحداث الفارق، منتخبات الجزائر والسنغال والكاميرون، نافيا في السياق نفسه تأجيل نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة، حيث أكد أن البطولة ستقام في موعدها، منتظرا نسخة رائعة من تلك البطولة.

وذكرت الصحيفة أن “الكاف” الأفريقي سيعقد اجتماعا، في السادس عشر من الشهر الجاري، في المغرب، على هامش إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقررة في السابع عشر من الشهر نفسه، سيطرح خلاله للمناقشة ملف “دوري السوبر الأفريقي”.

ومنذ فترة، يسعى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تنظيم بطولة قارية جديدة بين كبار الأندية في القارة السمراء، تدر دخلا كبيرا، وتعمل على مزيد من التنافس بين تلك الأندية الأفريقية الكبيرة.

سبوتنيك