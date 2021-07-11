عامر عبد الرحمن: هذا ما طالبنا به لجنة عضوية المريخ





كشف النائب الأوّل لرئيس اتحاد كرة القدم السوداني عامر عبد الرحمن، عن أنّهم شرحوا طبيعة التكليف للجنة العضوية، وأوصوها بالحياد والتعامل مع كلّ عضوية نادي المريخ، بما يحقق المصلحة العليا ويخدم النادي.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الأحد، أطّلع عليه”باج نيوز”.

ودعا عامر مكوّنات مجتمع المريخ إلى الدعم في المرحلة في المقبلة للجنة العضوية.

وأضاف” نأمل التوفيق للجنة في مهمتها التي تحتاج إلى الاجتهاد والتفاني”.

والأحد، عقدت اللجنة الثلاثية المفوّضة من مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ، اجتماعًا مع لجنة العضوية المكلفة لقيام الجمعية العمومية الانتخابية بنادي المريخ الخرطوم، ومجلس إدارة نادي المريخ.

ويعيش نادي المريخ فترة انتقالية بعد إيقاف آدم عبد الله سوداكال وتكليف المجلس المنتخب بقيادة محمد موسى الكندو بتسيير النادي حتى إجراء جمعية عمومية انتخابية قبل الخامس من سبتمبر المقبل.

باج نيوز