“حميدتي” في الدمازين للمشاركة في تنصيب”بادي”





وصل إلى الدمازين، النائب الأوّل لمجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، الأحد، للمشاركة في مراسم تنصيب حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي.

وكان في إستقباله والوفد المرافق له بمطار الدمازين، والي النيل الأزرق المكلّف وقيادات الولاية جمال عبد الهادي ، ورموز المجتمع المدني والأهلي.

وفي يونيو المنصرم، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا، منح بموجبه الحكم الذاتي لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، في إطار تنفيذ اتّفاق جوبا لسلام السودان.

باج نيوز