المريخ يعدّ العدّة لـ”المهمة الصعبة” في الدوري الممتاز





يرنو المريخ إلى الاستفاقة في مسابقة الدوري السوداني الممتاز، عندما يواجه نظيره الخرطوم الوطني، ضمن المرحلة الـ”22″ من البطولة، الأثنين.

ويمنيّ فريق المدرب إبراهومة استعادة التوازن وحصد نقاطٍ جديدةٍ بعد السقوط في فخ التعادل من دون أهداف في المرحلة السابقة من المنافسة أمام الأهلي شندي.

وكان المريخ قد فقد الصدارة لصالح الهلال ليتوقف في محطة الـ”45″ نقطة.

ولم يخسر الفريق الشهير بـ”الزعيم” حتى اللحظة في منافسة الدوري الممتاز.

وفي الجهة الأخرى، يأمل الخرطوم الوطني تحقيق نتيجة إيجابية تعينه في المنافسة بالتقدّم إلى المراكز الأمامية.

ويتواجد الفريق الشهير بـ”الكوماندوز” في المرتبة الرابعة برصيد35″ نقطة.

ويقدّم فريق الخرطوم مستويات مميزة في المنافسة، ونجح في تحقيق الفوز10 مباريات، وتعادل في 5 جولات، فيما خسر في 7 مباريات.

باج نيوز