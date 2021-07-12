عقار: إشكاليات في تنفيذ الترتيبات الأمنية بفعل فاعل





قال عضو مجلس السيادة و رئيس الحركة الشعبية شمال؛ مالك عقار إن هنالك اشكاليات حقيقية قليلة في بند الترتيبات الأمنية، مضيفاً أنها متوقعة و مقدور عليها.

و كشف عقار في الوقت ذاته خلال كلمته في حفل تنصيب حاكم إقليم النيل الأزرق ؛ أحمد العمدة بادي بمدينة الدمازين، أمس الاحد بمشاركة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وعضو المجلس د. الهادي ادريس، كشف عن وجود اشكاليات في تنفيذ البند بفعل فاعل و أضاف بحسب (باج نيوز) :” مقصودة أم غير مقصودة هي مهدد مش فقط للاتفاقية بل وحدة السودان” و تابع :”هذا البند صعب الأوانطة و البلبصة فيه، سيتم تنفيذه كما ورد نصاً و حرفاً و روحاً “.

صحيفة السوداني