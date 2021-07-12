كرم مواطن سعودي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا





أزال المواطن نائل الشمري من حائل أسوار منزله وفتح أبوابه وذلك كمضيف ومشب مفتوح لعابري الطريق.

وتفصيلًا أوضح الشمري لبرنامج mbc في أسبوع في قصة منصور المزهم عن كرم رجل من حائل، منزله دون أبواب ولا أسوار ويستقبل الضيوف يوميًا: “قمت بإزالة جدار المنزل وهذا يدل على أمن الوطن وقد جاورت جبل حائل الذي يتزين بعبارته الترحيبية بالقادمين والزائرين والضيوف والكرم من طبع أهل حائل وأنا قطرة من بحر كرمهم.

وعلى مدار اليوم لا يخلو منزل الشمري من الزائرين والضيوف وعن ذلك يقول: “المجالس المفتوحة عادة متوارثة لأهل حائل تجسد كرمهم وترابطهم وربما قصرنا في هذه العادة الحميدة التي توارثناها من الأجداد.

في ذات السياق وتعليقًا على هذا الموقف أضاف رشيد العليقي مؤرخ اجتماعي أن الشبات والمجالس الشعبية المفتوحة سمة من سمات المجتمع الحائلي منذ أكثر من 100 عام ولها دور في توثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس ومعرفة أحوالهم فلا غرابة أن تزال أسوار المنازل وتُشرّع الأبواب في أرض حاتم الطائي.

صحيفة سبق