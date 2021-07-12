السودان ينضم لمبادرة يد بيد ويحصل على منحة أممية





تعهد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الـ(فاو) ، شو دونيو ، بدعم جهود السودان للنهوض بالقطاع الزراعي، حيث خصصت الـ(فاو) مبلغ ١٥٠ ألف دولار أمريكي كتمويل أولي لتنفيذ مبادرة العمل يداً بيد من أجل نظم زراعية غذائية ومستدامة وشاملة في السودان.

وتهدف هذه المنحة لتأسيس وإنشاء وكالة للتحول الزراعي في السودان، حيث ستعمل هذه الوكالة مع وزارة الزراعة على تعزيز جهود التنمية المستدامة الدولية وتنسيقها من أجل معالجة الأسباب الجذرية المسببة للفقر وسوء التغذية.

صحيفة السوداني