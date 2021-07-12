الهادي: نعمل على إحداث كتلة توافقية مؤمنة بمرحلة الانتقال





دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي د. الهادي إدريس ، إلى ضرورة العمل من أجل تهيئة المناخ لعودة النازحين واللاجئين بولاية النيل الأزرق لإعمار مناطقهم بعد تحقيق السلام الشامل في البلاد.

وأعلن عن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء بشأن تحقيق التوافق الوطني وتعهد بالعمل على كتلة توافقية كبيرة ذات قاعدة اجتماعية مؤمنة بمرحلة الانتقال.

وقال ادريس لدى مخاطبته، بإستاد الدمازين ، حفل تنصيب حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي ،امس، إن اعتماد الحكم الذاتي للنيل الأزرق يتيح فرصة تاريخية لتحقيق طموحات وآمال شعبها، نحو السلام والتنمية والإعمار ، مؤكدا ضرورة فتح المسارات الإنسانية في الإقليم والعمل على تعزيز التصالحات بين مختلف المكونات الاجتماعية.

صحيفة السوداني