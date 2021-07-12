حمدوك: الطرق الصوفية تمثل أكبر شريحة في المجتمع السوداني





قال رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، إن الطرق الصوفية تمثل أكبر شريحة في المجتمع السوداني وأن دور الطرق الصوفية لا يقف على نشر الدين فقط وإنما حفظ النسيج الاجتماعي ومنع تشظي المجتمعات.

وأطلع حمدوك لدى لقائه بقيادات الطرق الصوفية امس، على مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام).

وتداول اللقاء حول موضوعات المبادرة المختلفة وكيفية إنزالها على أرض الواقع من أجل بناء مستقبل السودان وفق رؤية وطنية جامعة.

و تم الاتفاق على تشكيل آلية لتداول ودراسة المبادرة ووضع رؤية مكتوبة حولها تسلم لاحقاً إلى مجلس الوزراء.

إلى ذلك أشار قادة الكيانات الصوفية لعدد من الملاحظات لدعم فرص نجاح المبادرة، مؤكدين استمرار دور الطرق الصوفية الذي كان حاضراً في ساحة الاعتصام من مُثُل وقيم ومحبة وإيثار، وأكد اللقاء ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الذي يدعم ويقوي عمل الجهاز التنفيذي للدولة.

صحيفة السوداني