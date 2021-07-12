جادين يعلن عن توأمة” سودانية ـ سعودية” بشأن الكهرباء





أماط وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، اللثام، بشأن توأمة بين شركتي الكهرباء في السودان والسعودية للتدريب وتبادل الخبرات، متوقعًا التعاون في مجال الكهرباء مع السعودية بصورةٍ طيّبةٍ.

وكشف جادين علي عبيد، عن أنّ السعودية أبدت رغبتها في التعاون مع السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء والطاقات البديلة وتبادل الخبرات الإدارية والتشريعية في المجالات المذكورة والتدريب.

وأعلن جادين علي عبيد عن رغبة السعوديين في التعاون مع السودان على مستوى الإدارة العليا، بعد صدور توجيهات عليا لكلّ المؤسسات السعودية التي التقى بها الوفد السوداني برئاسة وزير المالية.

وكشف جادين عن لقائه بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مشيرًا إلى أنّهم تفاكروا عن كيفية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

ويعانى السودان أزمة متجدّدة في الكهرباء أدّت إلى قطوعاتٍ لساعاتٍ طويلة في الفترة الماضية

باج نيوز