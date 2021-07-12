اتحاد الكرة السوداني يحدّد الموعد النهائي لتسمية ممثليه في البطولات الإفريقية





أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن أنّ الخامس عشر من يوليو الجاري، سيكون آخر يومٍ لتسمية ممثلي السودان في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

جاء ذلك في تصريحاتٍ للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة، الأثنين.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني حسن أبو جبل، إنّ اتحاده سيعتمد في الساعات المقبلة الأسماء النهائية للأندية الممثلة.

وأشار إلى أنّ الخطوة ستجئ وفقًا لقرارات مجلس الإدارة وبناءً على توصيات المكتب التنفيذي، وهيئة تراخيص الأندية، ولجنتها الاستئنافية.

وسابقًا، وأمنّ المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، على تسمية الهلال الخرطوم، المريخ الخرطوم، حي الوادي نيالا، والخرطوم الوطني، للتمثيل الأفريقي.

باج نيوز