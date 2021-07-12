وزير الصناعة يتفقد اقسام مشروع شركة سكر النيل الابيض
تفقد الاستاذ ابراهيم الشيخ وزير الصناعة خلال زيارته صباح اليوم، ادارات شركة سكر النيل الابيض المحدودة بولاية النيل الابيض يرافقة وزير الزراعة ووالي النيل الابيض. حيث قام الوزير (بحسب سونا)بزيارة الى بيارات الري وقنوات المصارف والورشة المركزية والفرعية، واستمع الى تنوير من مدير البيارة حول تشغيل البيارة واهم المعوقات التي تعترض بعض الاشكاليات حيث وعد الوزير بالمعالجة وسد النقص. واوضحت ادارة الورشة المركزية ان الورشة تغطي صيانات الاليات بنسبة 80% مشيرا الى ان هناك صيانة دورية داعيا الى جلب المزيد من الاليات للمشروع وذلك للتوسع في الاراضي لزراعة القصب في السنوات القادمة. كما قام الوزير بجولة في المزرعة والتي تشمل الزراعة الجديدة وتحضيرات الاراضي، وتفقد عمليات تكرير السكر الخام وانتاج الكهرباء واستخدام خام حقل الراوات بالمصنع.
الخرطوم(كوش نيوز )
تعليق واحد
نحي وزير الصناعة النشط ونتاسف على خيال الماته اسف اقصد وزير الزراعة الكسول ولولا جرجرة وزير الصناعة له ليشاركه في رحلته لما خرج من مكتبه وقوقعته تلك . وبالرغم من ان الزراعة تتفوق في اهميتها على الصناعة وجميع وزارات الانتاج الاخرى ولا مقارنه بينهم الا اننا نجد ان وزير الصناعة اكثر حيوية ونشاط واكثر ظهورا في الاعلام من وزير الزراعة (ونحييه على هذا النشاط والحيوية) !!! مما جعل وزارة الزراعة ضعيفة ومهمشة والمزارع ضعيف ومهمش ولا يناصره في اخذ حقوقه ومنع الجور عنه احد !!! كيف يمكن ان نتحدث عن الانتاج وليس لدينا وزير زراعة ولا وزارة زراعة ؟؟؟!!!!!!!.