اجتماع لمجلس الأمن والدفاع (بالروصيرص) لمناقشة أزمة سد النهضة





قرر مجلس الأمن والدفاع الوطني بقيادة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عقد جلسة خاصة بمدينة الروصيرص لمناقشة تداعيات سد النهضة.

وجدد المجلس موقفه الثابت من القضايا المصيرية والتي تمس الأمن الوطني وتهدد السلم.

وعقد المجلس اجتماعاً طارئاً ناقش خلاله قضايا مهمة وملحة تتعلق بالأمن والسلم المحلي والإقليمي في ظل تجدد ظاهرة العنف المجتمعي والتطورات في ملف سد النهضة.

وقرر المجلس إرسال تعزيزات عسكرية لحفظ الأمن المجتمعي في البحر الأحمر وجنوب كردفان، و تكثيف عمليات الأمن الداخلي في الأحياء السكنية التي تعتبر بؤراً للعنف إلى جانب تكثيف جهود العون الإنساني في المناطق المتأثرة.

وقال مقرر المجلس وزير الدفاع ، إن المجلس استمع لتنوير عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، والخيارات والخطوات العملية لاستكمال جهود السودان حفظاً للحقوق والضمانات القانونية الملزمة لكل الأطراف.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لسد النهضة ووفد التفاوض وصولاً إلى مجلس الأمن الدولي ووجه بعقد اجتماع للجنة العليا بالروصيرص بصورة عاجلة ، يعقبه اجتماع للمجلس.

صحيفة السوداني