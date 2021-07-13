السيادي : (٣) دول تستغل البلاد لتصفية حساباتها الإقليمية





أكد عضو مجلس السيادة ، محمد الفكي سليمان ، وجود منصات خارجية تديرها ثلاث دول- لم يسمها- قال إنها تستغل البلاد لتصفية حسابات في الإقليم، مشدداً على ضرورة إدارة نقاشات شفافة ومعرفة من يستغل البلاد لتصفية أجندة سياسية محددة.

وأكد خلال مخاطبته ورشة إعلام السلام التي تنظمها المفوضية القومية للسلام ومركز ارتكل للتدريب والإنتاج الإعلامي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، أكد على أهمية الإعلام وعدم تخريب المناخ الإعلامي المتاح حتى لا يفقد مهمته الأساسية في مساندة متخذي القرار.

وقال الفكي إن الإجراءات لتنقية المناخ الإعلامي تعتبر جزءًا من المواجهة الحقيقية وإزالة الحسابات المزيفة، مشيراً إلى الدور التكاملي وما أعلنته وزارة الثقافة والإعلام بشأن التعامل مع هذه المنصات.

وأوضح أن الحاجة للإعلام كبيرة لأنه كاشف للفساد ومقوم للأخطاء.

صحيفة السوداني