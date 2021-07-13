الزراعة تتعهد بتحقيق الأمن الغذائي





تعهد وكيل وزارة الزراعة عبدالرحمن هتر بزيادة النمو في القطاع الزراعي في السودان والتنمية الريفية بما يتماشى مع البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا لمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ، واستدامة وتقنين استخدام الأرض والماء.

وأكد في ورشة عمل مراجعة وإجازة التقرير الثالث في إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية بفندق السلام روتانا أمس، على أهمية الجهود المحلية لتحقيق رفاه الشعب وعدم الاعتماد على العون الخارجي والشركاء ، وزاد “الهم كبير والشيلة شيلتنا” داعياً لتوفر الإرادة.

وقطع الوكيل بأن مشكلة الفقر ونقص الغذاء في السودان والدول الإفريقية لا ولم تراوح مكانها، وأضاف : منذ العام 2014 إلى 2021 ولا زلنا نعاني في إفريقيا والسودان، منوهاً إلى أن تقرير2019 يؤكد عدم تحقيق الدول الإفريقية تراجعاً في نسبة الفقر، ووعد بالعمل لحصول المواطنين على أغذية كافية وصحية تتناسب مع الذوق.

. وأكد المضي قدماً في تنفيذ البرنامج وفق أربع ركائز أهمها تقليل الفقر وتخصيص 10% من الإنفاق الحكومي لتحقيق نمو زراعي بنسبة 6%.

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني