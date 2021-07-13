اللواء عامر وسوداكال يمثلان أمام لجنة الانضباط





عقدت لجنة الانضباط المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA اجتماعها رقم “59” الثلاثاء برئاسة مولانا محمد عوض حميدة رئيس اللجنة المكلف، و قد مثل أمام اللجنة اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن نائب رئيس الاتحاد- رئيس اللجنة الثلاثية المفوضة من مجلس الادارة لقضية نادي المريخ الخرطوم- ومقدمة الشكوى. وقدم اللواء عامر وفق ( سونا) الدفوعات والمستندات والإفادات التي تدعم شكوى اللجنة الثلاثية ضد السيد ادم عبدالله مكي “سوداكال” حول عدم التزامه بقرارات مجلس ادارة الاتحاد بناءً على توصيات اللجنة الثلاثية وقيامه ببعض التصرفات مثل إصدار البيانات وغيرها. كما مثل أمام اللجنة ايضاً السيد ادم عبدالله مكي “سوداكال”، وبعد استماعه للشكوى المقدمة ضده، طلب متسع من الوقت لتقديم دفوعاته القانونية والموضوعية وذلك عقب اطلاعه على موضوع الشكوى المعروضة أمام اللجنة، وبعد النقاش والتداول قررت اللجنة عقد اجتماعها القادم يوم الاربعاء 28 يوليو الحالي.

الخرطوم ( كوش نيوز)