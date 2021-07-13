الخرطوم الوطني يفاجئ اتحاد الكرة السوداني





أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن تسلّمه خطاب رسمي من نادي الخرطوم الوطني يفيد باعتذاره عن المشاركة في بطولة الكنفدرالية لموسم 2021 ـ2022.

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد، الثلاثاء” تسلّم الأمين العام حسن أبو جبل خطابًا رسميًا من نادي الخرطوم الوطني يفيد باعتذاره عن المشاركة في بطولة الكنفدرالية في الموسم المقبل”.

والأثنين، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن أنّ الخامس عشر من يوليو الجاري، سيكون آخر يومٍ لتسمية ممثلي السودان في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وسابقًا، وأمنّ المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، على تسمية الهلال الخرطوم، المريخ الخرطوم، حي الوادي نيالا، والخرطوم الوطني، للتمثيل الأفريقي.

باج نيوز