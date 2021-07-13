سلطات مطار الخرطوم تضبط 15 كيلو ذهب في طريقها للتهريب الى القاهرة





ضبطت سلطات مطار الخرطوم مساء الثلاثاء الراكب ف . ح (50 سنة) في عملية تهريب ما يقارب (15) كيلو ذهب بصالة السلامة في طريقه إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر رحلة شركة تاركو للطيران.

و وفق (مونتي كاروو) ان الراكب تم ضبطه بعد الاشتباه في وجود ولاعة سجائر بحقيبته، وبعد التفتيش ثبت ان العنصر المخبأ في الحقيبة عبارة عن سبائك من الذهب.

وأفادت المعلومات الأولية ان الذهب تم تسليمه للمتهم في حمامات المطار وبعد التفتيش الدقيق للحقيبة تم العثور علي قرابة(12) كيلو وبتفيشه شخصياً تم العثور على (3) كيلو ذهب أخرى عبارة عن سبائك.

وبعد مراجعة الكاميرات اتضح وجود اشخاص داخل المطار بالزي المدني ومسموح لهم بالدخول إلى المطار وجار التعرف على شخصياتهم، يُذكر أن تم ضبط العملية بواسطة ضابط امن الطيران يدعى”مُبشر قيدوم”.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين