حمدوك يشارك في القمة الافريقية لدعم السودن بأبيدجان





توجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء أمس، إلى مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار استجابة لدعوة الرئيس الإيفواري الحسن اوتارا للمشاركة في القمة المصغرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بغرض حشد الدعم الدولي خلال التجديد العشرين للموارد الممنوحة للسودان بواسطة الوكالة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي والمزمع عقدها في 15 يوليو الجاري.

وتعد مشاركة السودان في هذه القمة الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود وذلك بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودة السودان للمجتمع الدولي ومجتمع التنمية الدولي، علماً بأن السودان كان أول دولة إفريقية ومن الدول الـ 15 المؤسسة للوكالة الدولية للتنمية في عام 1960.

وكان في وداع رئيس الوزراء بمطار الخرطوم الدولي بحسب (سونا)، وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل إبراهيم ووزير العدل د. نصر الدين عبدالباري وعدد من المسؤولين بالدولة.

الخرطوم (كوش نيوز)