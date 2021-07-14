النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يتوجه إلى جـــوبا





توجه الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، اليوم، إلى دولة جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم بحسب (سونا)، الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق ركن محمد الغالي وعدد من المسؤولين في الدولة.

وتأتي زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لجوبا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة. ويلتقي سيادته الرئيس سلفاكير مياردت إلى جانب عدد من المسؤولين في حكومة جنوب السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)