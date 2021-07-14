المعز علي نجم منتخب قطر والسوداني الأصل يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة





دخل المعز علي، نجم منتخب قطر ونادي الدحيل، تاريخ كرة القدم؛ بصفته أول لاعب يسجل في 3 بطولات قارية مختلفة، بعد إحرازه هدفا في مواجهة منتخب بلاده ضد بنما، في اللقاء الذي جمعهما ،فجر الأربعاء، وانتهى بالتعادل (3-3)، ضمن المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

إذ سجل المعز علي في بطولة كأس آسيا (9 أهداف)، وفي ”كوبا أمريكا“ عام 2019 (هدفا ضد باراغواي)، وفي ”الكأس الذهبية“ سجل (هدفا).

وتقدمت قطر ثلاث مرات في الشوط الثاني عن طريق أكرم عفيف، والمعز علي، وحسن الهيدوس من ركلة جزاء، لكن بنما أدركت التعادل _في النهاية_ بفضل ثنائية رولاندو بلاكبيرن، وإيريك ديفيز من ركلة جزاء.

وبات رصيد كل منتخب نقطة واحدة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم _أيضا_ غرينادا وهندوراس، وتشارك فيها قطر ببطاقة دعوة استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وقال الهيدوس في تصريحات تلفزيونية ”الشوط الأول كان مغلقا، وتقدمنا في كل مرة ولم نحافظ على تقدمنا.

”سنحاول معالجة ذلك في المرات المقبلة. استفدنا كثيرا، وهذه المباراة تعطينا ثقة قبل المباريات المقبلة“.

وبعد شوط أول بلا أهداف في الولايات المتحدة، استغل الظهير الأيمن لقطر بيدرو ميجيل كرة من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية حولها أكرم عفيف بتسديدة قوية من مدى قريب إلى داخل الشباك في الدقيقة الـ48.

وتعادل بلاكبيرن لبنما بعد ثلاث دقائق بضربة رأس قوية، لكن عفيف مرر كرة متقنة إلى المعز علي، هداف ”كأس آسيا“ الماضية، لينفرد بالمرمى ويعيد التقدم للمنتخب العربي في الدقيقة الـ53.

لكن بعد خمس دقائق، تابع بلاكبيرن كرة عرضية، أدرك منها التعادل للمرة الثانية بتسديدة من مدى قريب.

وحصل عفيف على ركلة جزاء نفذها الهيدوس على طريقة (بانينكا) في منتصف المرمى لتتقدم قطر 3-2 في الدقيقة الـ63.

لكن قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، تعادلت بنما من ركلة جزاء سجلها إيريك ديفيز، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.

إرم نيوز