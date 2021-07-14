ابرزها القبض عليه بصورة مفاجئة .. ملابسات كثيرة تصاحب حضور سوداكال لاتحاد الكرة





مثل رئيس المريخ الموقوف آدم سوداكال أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة في حضور عضويتها. وبحسب صحيفة السوداني فإن سوداكال طلب الاستماع الى الحيثيات الموجهة ضده ومن ثم طلب مهلة من أجل الرد القانوني عليها وهو ما وافقت عليه اللجنة ومنحته حتى الاجتماع القادم المحدد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري .. يشار إلى أن ملابسات كثيرة حدثت عقب خروج رئيس المريخ الموقوف من مقر اتحاد الكرة حيث ظهرت مجموعة مسلحة طلبت منه التوقف والذهاب معها وهو ما حدث بالفعل دون الكشف عن الكثير من التفاصيل بيد أن مصادر مقربة من الرجل أشارت إلى أن الأخير يعاني من مطاردات على ذمة بعض البلاغات المفتوحة في مواجهته بينما نفت مصادر أخرى تخفي سوداكال وأشارت إلى أن سوداكال موجود ومكانه معروف وأن الجهات الأمنية من السهل أن تحصل عليه لجهة أنه يقابل لاعبي الفريق ويجيء للقاءات معهم يتم الكشف عنها في أجهزة الإعلام وبالتالي فإن الجهات الأمنية لو أرادت القبض عليه في أي وقت فإنها يمكنها أن تفعل ذلك بسهولة.

الخرطوم (كوش نيوز)