“الكندو” يكشف لـ”باج نيوز” تفاصيل مثيرة بشأن أزمة فريق الكرة بالمريخ





فنّد الرئيس المكلّف في مجلس المريخ محمد موسى الكندو، الحقائق بشأن الأزمة الأخيرة حول فريق الكرة.

وقال محمد موسى الكندو في تصريحاتٍ خاصة لـ”باج نيوز”، إنّهم في المجلس المعتمد لدى اتحاد كرة القدم السوداني حريصون على إبعاد فريق الكرة عن الصراعات الإدارية.

ونفى الكندو الأنباء التي أشارت نقل مجلسه المعتمد الصراعات إلى فريق الكرة بعد تعنّت آدم عبد الله سوداكال بعدم تنفيذ قرار اتحاد كرة القدم الأخير.

والثلاثاء، كشفت تقارير صحفية عن أنّ خالد أحمد المصطفى أعلن لأحد قادة الفريق بتحويل ملعب التدريبات وتغيير الفندق تمهيداً للسيطرة على الفريق.

وأوضح محمد موسى الكندو أنّ ما يثار بشأن ذلك ما هو إلاّ كذبٌ صريحً ومنافٍ للحقيقة، لجهة أنّ القطاع الرياضي المعتمد ما زال بعيدًا عن الفريق حتى هذه اللحظة.

وأضاف” ما حدث هو كذب من إعلام فاسد يريد تلوين الحقائق بطريقةٍ غير صحيحةٍ ولكن هيهات”.

وأشار محمد إلى أنّ القطاع الرياضي المعتمد لدى اتحاد الكرة لم يتسلّم مهامه بعد، وأنّ تواجده في المباريات ما هو إلاّ تطبيق لقرار الاتحاد، لكنّهم لم يتسلّموا بصورةٍ رسمية.

وأكمل” القطاع الرياضي لم يتّصل بأيّ لاعب ولم يجرّ أيّ تعديل أو ما شابه، كل ما جرى بين رئيس القطاع الرياضي المعتمد ومدرب الفريق كان حول الأداء فقط لا أكثر باعتبار أنّهما زملاء”.

وأضاف” نحن حريصون على إبعاد الصراعات عن فريق الكرة بقدر الإمكان حتى لو أدّى ذلك إلى ابتعادنا عن المشهد المريخي”.

وتابع”ما يحدث لفريق الكرة حاليًا يتحمّل مسؤوليته الصادق مادبو وعلي أبشر، باعتبارهما المشرفين على الفريق في الوقت الراهن”.

والأثنين، تلقى المريخ صفعة قوية في الدوري الممتاز بعدما خسر نقطتين أمام الخرطوم الوطني لتعثّره بالتعادل بهدفين لكلٍ، ليوسّع الفارق بينه والهلال إلى ثلاث نقاط.

ويعيش نادي المريخ فترة انتقالية بعد إيقاف آدم عبد الله سوداكال وتكليف المجلس المنتخب بقيادة محمد موسى الكندو بتسيير النادي حتى إجراء جمعية عمومية انتخابية قبل الخامس من سبتمبر المقبل.

باج نيوز