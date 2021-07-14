المحكمة تحسم قضية إثبات نسب طفلي هالة صدقي وتحكم بحبس زوجها





قضت محكمة أسرة قصر النيل برفض دعوى زوج الممثلة هالة صدقي، التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، كما قضت بحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد مبلغ النفقة لطفليه.

وجاء في تقرير نشره موقع “المصراوي” نقلا عن المحامي رفعت الشريف الموكل عن هالة صدقي، أن المحكمة قضت بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالحها.

وكانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقي لمدة شهر، وذلك لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها وقيمته 155 ألف جنيه.

يشار أن هالة صدقي تعرضت مؤخرا لأزمة مع زوجها عقب تلقي إنذار بالطاعة، وعلقت بأنه يمكث خارج البلاد وأن شقة الزوجية هي شقتها، فضلا عن عدم وجود بيت للطاعة أو طلاق شفاهي في الدين المسيحي.

سبوتنيك