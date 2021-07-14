تجديد جواز السفر الأمريكي يستغرق 18 أسبوعا .. الانتظار يصل إلى عدة أشهر





قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية إن الأمريكيين الذين يرغبون في التقدم لاستخراج جواز سفر أوتجديده سيواجهون وقت انتظار يصل إلى 18 أسبوعا، مما يجعل السفر في الصيف غير مرجح ما لم يكن لديهم بالفعل وثيقة صالحة أو يسعون للحصول على موعد طارئ.

وقالت راشيل ارندت ،نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين اليوم إن وزارة الخارجية تعمل على تعيين موظفين للتعامل مع نحو 1.5 مليون طلب بشأن جوازات السفر، لكن الآثار المتتالية لوباء فيروس كورونا تعني أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر حتى يتمكن المواطنون من استلام وثائقهم.

ونقلت بلومبرج عن ارندت قولها إن للوزارة مواعيد محدودة للغاية للأشخاص الذين لديهم سفر عاجل خلال 72 ساعة، ولكن يجب على المواطنين عموما السعي لتقديم طلب للحصول على جواز سفر أو تجديده قبل ستة أشهر من السفر.

وأضافت أنه يمكن للمتقدمين أيضا دفع 60 دولار إضافيا لتسريع العملية، ولكن من المحتمل أن يكون وقت التسليم الأسرع في غضون 12 أسبوعا.

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