النيابة تكشف مُلابسات منع فريق دولي من دخول مشرحة بالخرطوم





كَشفت النيابة العامة، عن أسباب منعها لفريق خبراء طب عدلي دولي من دخول مشرحة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت النيابة العامة، إنها علمت بزيارة فريق أرجنتيني من خبراء الطب العدلي للبلاد، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مثلها والعامة.

وأكدت النيابة في تصريح صحفي أمس، أنها لم تَتَلقَ إخطاراً من قِبل أيٍّ من مؤسسات الدولة بقدوم وفد، كما لم تَتَلَق أيِّ إخطارٍ من الوفد بنيّته زيارة السودان من باب العلم فقط. وقالت إنها لم تَتَلَق ما يُفيد بماهية الوفد وتبعيته لأيِّ دولة أو منظمة أو الجهة التي ينتمي لها وتخصصه وطبيعة زيارته للسودان. وأشارت النيابة إلى أنها تترأس كافة لجان التحقيق المُكوّنة في قضايا المفقودين والمختفين قسرياً على مدى الثلاثين عاماً، ويُفترض أن يتم التنسيق معها عبر القنوات الرسمية التي تحكم التعاون بين المؤسسات سواء داخل البلاد أو خارجها، وهو ما لم يتم خلال زيارة الوفد المزعوم. ونبّهت إلى وضع المشارح الحالي وما تُعانيه من الاكتظاظ والإجراءات المُقيّدة في الدخول والخروج إلا من قِبل المَعنيين بالأمر من الأطباء والجهات العدلية والنظامية الأخرى. وأكدت النيابة أنّ أبوابها مشرعة لكل راغبٍ في مُساعدة شعبها عبر بوابة العدالة كضلعٍ مُهمٍ من أضلع البناء المُؤسّسي للدولة المدنية التي وضعت لبنتها الأولى من خلال ثورة ديسمبر. وذكرت أنّها انتهجت سياسة الانفتاح والشفافية كأحد أدوات إرساء العدالة وقيم القانون، وظلّت حريصة في إشراك أهل المصلحة في كافة جوانب العمل العدلي واللجان المُشكّلة لإظهار الحقائق.

صحيفة الصيحة