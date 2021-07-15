حميدتي يُوجه بأيلولة منشآت “يوناميد” لمواطني دارفور





وَجّه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأيلولة منشآت وممتلكات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور “يوناميد”، لمواطني دارفور.

واستقبل “حميدتي” في الخرطوم أمس، وفداً من الأمم المتحدة برئاسة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني اتول كاري.

ورحّب “حميدتي” بالوفد الأممي، مشيداً بدور الأمم المتحدة ومساعدتها للحكومة الانتقالية، مشيراً إلى الجُهُود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة في ذلك الصدد. وأشاد دقلو بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات “يوناميد” في حفظ السلام والاستقرار في السودان ودارفور على وجه الخصوص، مؤكداً اطلاعه على الترتيبات المتعلقة بمُغادرة البعثة.

من جانبه، قال كاري إن النائب الأول أبدى رضاءه عن التقدم الناتج للجهود المشتركة بين السودان والأمم المتحدة والجداول المتعلقة بسحب المكونات العسكرية والشرطية لبعثة “يوناميد”. وأضاف أن البعثة شرعت في تصفية وجودها بالسودان، وأبدى أمله في إكمال المهمة قبل الموعد المحدد، وهنأ النائب الأول على إنجاز اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكداً دعم الأمم المتحدة وبرنامج تمويلها الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستمر لإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

صحيفة الصيحة