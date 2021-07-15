الخرطوم تطلب اجتماعاً مع مجلس الأمن والدفاع بسبب حركة مسلحة





طلبت لجنة تنسيق أمن ولاية الخرطوم، عقد اجتماع عاجل مع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بخصوص بعض التجاوزات من حركة “تمازج” في أعقاب أحداث جرت بالعاصمة مُؤخّرَاً.

وكشفت اللجنة عن ترتيب اجتماع مماثل مع رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم لمناقشة تفعيل عمل المحاكم بالمراسيم الولائية المُؤقّتة بالأرقام 19ـ20ـ21، إضافةً لتخصيص محاكم للنظر في مُخالفات الأسواق.

وعقدت اللجنة، اجتماعاً برئاسة الولاية، شدّدت من خلاله على تفعيل العمل بالخطة المشتركة لتأمين منطقة العِزبة بمحلية بحري مع دعم القوات بـ20 عربة وتوفير الإعاشة والمعينات لها واستمرار عمل القوات لتنظيم الخُطة الأمنية بمناطق الهشاشة الأمنية، وأمّن الاجتماع على تجديد مُخاطبة المتعدين على أراضي الري المصري (منطقة الشجرة) وإنذارهم نهائياً بإخلاء المنطقة في موعد أقصاه 30 يوليو الجاري.

صحيفة الصيحة