حميدتي يجري مُباحثات مع سلفاكير تنفيذ اتّفاق الجنوب





أنهى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” مساء أمس، زيارة لدولة جنوب السودان استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها الرئيس سلفا كير مياردت.

واستقبل سلفا كير، النائب الأول بالقصر الرئاسي في جوبا. وجرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية، بجانب القضايا والمَوضوعات المُشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودفع مجالات التعاون المُشترك لآفاق أرحب.

وتلقى “حميدتي”، تنويراً من الرئيس سلفا كير حول سير تنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان بوصف السُّودان ضَامِنَاً له. وَشَدّدَ “حميدتي” في تصريح صحفي، بضرورة المُضِي قُدُماً في استكمال تنفيذ الاتّفاق وتجاوز العقبات بروح إيجابية من كل الأطراف، وأكد حدوث تقدم إيجابي فيما يتّصل بتشكيل مجالس الولايات والبرلمان القومي. ونوه إلى تلقِّيه تأكيدات من الرئيس سلفا كير بشأن تخريج القوات المُدمجة في مدة أقصاها بعد عيد الأضحى المبارك ومن ثم إدراج ما تبقى من قوات. وحث “حميدتي” الأطراف الجنوبية على عدم التأخير في استكمال تخريج القوات في الموعد المضروب، ونوه لوجود لجان مشتركة من الجانبين السوداني والجنوب سوداني تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ ملف تدريب وتخريج القوات، وأشار إلى أنه لا مخرج للأطراف كافة سوى العمل بروح إيجابية لتنفيذ الاتفاق.

من جانبه، قال مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، إنهم قدموا تطمينات للنائب الأول بشأن مسار تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، وأشار إلى التقدم الكبير في تنفيذ كافة الملفات بما في ذلك ملف الترتيبات الأمنية حيث يتم تخريج القوات خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد رضاء جميع الأطراف بمستوى التنفيذ، وأشاد قلواك بمتابعة الفريق أول دقلو لمسار تنفيذ الاتفاق مما ساعد الأطراف على تجاوز المصاعب.

يذكر أنه كان في استقبال “حميدتي” بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

الخرطوم- جوبا: أمنية مكاوي

صحيفة الصيحة