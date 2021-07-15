السجن عشر سنوات و الغرامة لصاحب صالون حلاقة





أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال (الاربعاء ) أمام القاضي أنس عبدالقادر حكماً على مدان صاحب صالون حلاقة بالسجن عشر سنوات والغرامة(100)ألف جنيه في حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر وذلك لمخالفته للمادة (16آ)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالاتجار وفي جلسة سابقة وجهت له المحكمة تهمة الاتجار بالمخدرات. و شطبت الاتهام في مواجهة المتهم الثاني وذلك لعدم وجود بينة ترقي لتوجيه التهمة اليه. وتشير التفاصيل حسب أقوال الشاكي في البلاغ بإنه ضبط حبوب مخدرة داخل صالون حلاقة بعد أن توفرت لديهم معلومة من مصدر بإن هنالك شخصاً يتاجر في الحبوب المخدرة بمنطقة السوق العربي بالقرب من عمارة الذهب بإذن كمين صادر من النيابة تحرك التيم بقيادة ملازم وبعد اتصال الشاكي بالمصدر وبدوره اتصل على المتهم الأول وأخبره أن يحضر اليه في الصالون الذي يقع بالقرب من مجمع الذهب وتمت المراقبة وبعد شراء المصدر من المتهم تمت المداهمة وبواسطة شهود محايدين تم تفتيش الصالون وضبط بداخله على عدد(49) حبة كوز موس المخدرة تحت كرسي الحلاقة وضبط أعقاب سجارة حشيش بحوزة المتهم الثاني وبحسب صحيفة التيار تم تدوين بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة الكلاكلة وجهت النيابة المختصة تهمة تحت المادة(16أ)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالاتجار كما تمت مناقشة الشاهد ومن خلال مناقشته ذكر بأن الاتفاق تم مابين المصدر والمتهم على عدد(4)حبات “كوزموس” بمبلغ(2)ألف جنيه وأضاف بأن الاتفاق مابين المصدر والمتهم الأول تم بالقرب من بوابة المحكمة وكانوا في مراقبتهم مبيناً بأن المتهم الثاني ضبط داخل الصالون .

الخرطوم ( كوش نيوز)