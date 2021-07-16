عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 16 يوليو 2021
الانتباهة
لجنة التفكيك: معالجة الخلاف مع”المالية” حول الأموال المسترّدة
مطالبة بالتحقيق في منع الفريق العدلي الدولي من دخول المشرحة
نزع 170 مشروعًا استثماريًا
المحكمة تصدر حكمًا بإعدام قاتل الشهيد محمد إسماعيل
حميدتي: منح الرتب مثل”سوق المواسير”
عقار: لا نريد العودة للحرب
السوداني
وزير مجلس الوزراء يعلن دعم الحكومة لوفد الخبراء العدلي الدولي
ارتّفاع صادر الأضاحي للسعودية إلى”500″ ألف رأس
صرف منحة للعاملين بالدولة والمعاشيين غدًا
تاور: تضليل سياسي مورس على الدولة مع بداية كورونا
“السيادي” ينفي إقالة والي ولاية البحر الأحمر
نائب رئيس مجلس السيادة يوجّه بفرض هيبة الدولة في الجنينة
الجريدة
الفكي: لجنة إزالة التمكين لا تعقد تسويات وعهد الكتائب وزوار الليل ولى
عضوان بلجان المقاومة بالثورة الحارة 12 يتعرّضان للاعتقال والتعذيب
دفن جثامين شهداء مجزرة العليفون اليوم
لجنة الأصول بوزارة المالية تكشف تفاصيل الأموال المستردة من إزالة التمكين