عقار: لا نريد زيادة معاناة السودانيين بالعودة للحرب





شدد عضو مجلس السيادة ، مالك عقار، على ضرورة اتفاق كافة المكونات الاجتماعية بولاية غرب دارفور، والعمل لإجراء المصالحات ورتق النسيج الاجتماعي وتعزيز التعايش السلمي، لتحقيق السلام الشامل والدائم، والتنمية بالولاية.

وأكد لدى مخاطبته، بميدان الساحة بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور حفل تنصيب والي غرب دارفور، خميس عبدالله أبكر، ضرورة تحقيق السلام بكل مطلوباته واستحقاقاته، داعياَ إلى تأمين الحدود مع دول الجوار.

وتطرق عقار للجهود المبذولة لارساء دعائم السلام والأمن في ربوع البلاد، وقال ” لا نريد العودة إلى الحرب التى سببت المعاناة لأبناء السودان.

السوداني