وزير التجارة يؤكد اهمية تطبيق مشروع النافذة الواحدة





أكد السيد وزيرالتجارة والتموين على جدو ادم علي أهمية تطبيق مشروع النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات وكسب الوقت والجهد، مشيرا إلى ضرورة تفعيل وتعديل بعض القوانين الهامة الى تصب في مصلحة العمل التجاري.

وأمن الوزير خلال اجتماعه بمكتبه أمس بحسب (سونا)، بمدراء الإدارات العامة بالوزارة على جهود الكفاءات الموجودة بالوزارة وقال أنهم سيواصلون المسيرلدفع وحفزحركة التجارة التي يعول عليها كثير في تخفيف أعباء المعيشة وضبط الأسواق ومحاربة الفساد.

وأضاف أن الوزارة عكفت حاليا لترتيب أوضاعها بمايتناسب مع المهام العظيمة التي اوكلت اليها خصوصا بعد استعادة معظم صلاحياتها.

واستعرض أداء الوزارة للنصف الأول من العام 2021 كما اطلع الاجتماع علي التطور الملحوظ في جميع الإدارات ومن ضمنها الخطوات الجادة والتي ادت للاسراع لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والحملة القومية للرقابة علي الأسواق وضبط الاسعار والتي تلعب دور فعال في تخفيف أعباء المعيشة للمواطن والتي وعد باستمراريتها من خلال إدارة التجارة الداخلية. وقد ناقش سيادته المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل ومن اهمها الاهتمام ببيئة العمل، مؤكدا على السعي الجاد لحلها من ترحيل العاملين والهيكل والترقيات والحوافز ووعد بالتركيزعلى التدريب وتأهيل جميع العاملين حتى ينهضوا بالوزارة والاقتصاد القومي للبلاد.

(كوش نيوز)