وزير المالية : إعفاء (14.1) مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس





جبريل قال إنه تمت إعادة جدولة باقي الدين البالغ (9.5) مليار دولار

أعلن وزير المالية و التخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم إعفاء (14.1) مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس .

و قال جبريل في تدوينة على صفحته ب”فيسبوك” : ” التهاني الخالصة للشعب السوداني الصبور بحصوله فعليا على إعفاء 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس و إعادة جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى حين الوصول إلى نقطة الإكمال مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة”

و تابع ” سنسعى للحصول على نتائج مماثلة او أفضل منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس ،

هذه بداية موفقة لها ما بعدها باذن الله”.

و علمت مصادر أن جبريل كان قد توجه إلى العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المنصرم .

باج نيوز