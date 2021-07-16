السودان يشارك ب( 3 ) أندية أفريقياً





اعتمد اتحاد كرة القدم السوداني مشاركة ثلاثة أندية لتمثيل السودان في بطولتي دوري أبطال إفريقيا و كأس الاتحاد الأفريقي .

و من المقرر أن يشارك ناديا الهلال و المريخ في دوري الأبطال بينما يشارك حي الوادي نيالا في كأس الاتحاد الأفريقي ، جاء ذلك في وقت تفاجأت فيه إدارة نادي الأهلي مروي بإرسال الاتحاد كشف بالثلاث أندية لتمثيل السودان على الرغم من إكمال الأهلي مروي كل الشروط المطلوبة للتمثيل الخارجي ؛ بعد انسحاب الخرطوم الوطني و قبول لجنة تراخيص الأندية و لجنة الاستئنافات استئناف الأهلي مروي.

و علمت مصادر أن الأمانة العامة للاتحاد لم ترسل اسم نادي الأهلي مروي ضمن كشف الأندية ؛ بسبب عدم صدور قرار باعتماد مشاركة الأهلي مروي من المكتب

باج نيوز