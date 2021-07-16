الهادي يؤكد الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا





جدد عضو مجلس السيادة د. الهادي إدريس حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق السلام وإحداث التنمية المنشودة.

وقال لدى مخاطبته حفل تنصيب والى ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر بميدان الساحة بمدينة الجنينة بغرب درافور امس, :”لن نسمح بعودة الحرب مجدداً وسنعمل على انضمام ألاطراف التى لم تنضم إلى العملية السلمية”، مشدداً على إجراء المصالحات والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي وصولاً لمجتمع معافىٍ للعبور بالسودان لبر الأمان وتهيئة المناخ لعودة النازحين واللاجئين. وأعلن الهادي أن الفترة المقبلة ستشهد البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية وآلية مراقبة وقف إطلاق النار.

السوداني