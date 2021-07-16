رؤوف زكي: مناخ وبيئة الاستثمار في السودان تشكل عامل جذب للاستثمارات





أكد الأستاذ رؤوف زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية الشريك الاستراتيجي لاتحاد الغرف العربية فى تنظيم فعالياته الاقتصادية أن المناخ الاستثماري الجديد وبيئة أداء الأعمال في السودان تشكل عامل جذب للاستثمارات الخارجية.

وأشار فى تصريح صحفي بحسب (سونا)، عقب اللقاء المشترك للأمين العام لاتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي بقيادات اتحاد أصحاب العمل والغرف المتخصصة الذي أطلق الاعلان عن تنظيم مؤتمر السودان للأمن الغذائي العربي فى الرابع عشر من نوفمبر المقبل بالخرطوم ، إلى التطورات الإيجابية الكبيرة على الصعيد الاقتصادي بالسودان التي تسهم فى جذب الاستثمارات واعادة الثقة للمستثمرين بالاستثمار في السودان والمتمثلة في رفع العقوبات الاقتصادية وازالة اسم السودان من قائمة الارهاب والإصلاحات الهيكلية في قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز للمستثمر الخارجي الى جانب تحرير العملة واعتماد النظام المصرفي المزدوج.

واشاد زكي بالإرادة السياسية الحالية و جهود السلطات السودانية المختصة لازالة كافة العقبات أمام الاستثمار وفقاً لقانون الاستثمار الجديد وإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتهيئة البيئة الاستثمارية ،لافتاً الى الدور المهم للقطاع الخاص السوداني فى تحريك اقتصاد الاستثمارات بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي للاستثمار في السودان.

(كوش نيوز)