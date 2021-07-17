لجان المقاومة جنوب الخرطوم: تلقينا دعوة من مكتب حمدوك لمناقشة مبادرته





كشفت لجان مقاومة تنسيقية الخرطوم جنوب ومناطقها عن تسلمها دعوة من مكتب رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك لعقد اجتماع بخصوص مبادرته التي أعلن عنها في 22 يونيو الماضي.

واكدت تنسيقية الخرطوم جنوب في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخه منه أمس إن موقفها من النظام الحالي واضح ومنشور، وهو أنه نظام ضد الثورة وإن تكلم بإسمها.

واضاف البيان لكن بعد وصول الدعوة فإن شعارنا مع الثوار المخلصين هو «نذهب جميعاً، أو نرفض الدعوة جميعاً» ولن نسمح أن تحقق المبادرة هدفها بإحداث شرخ في وحدة الثوار، سنناقش ونشرح وجهة نظرنا، وبعد النقاش، وإذا قرر موقف غير ما طرحناه، فإننا سنحضر الإجتماع إيمانا بوحدة الصف الثوري، ونعلن حيثياته فور انتهائه، وسنشرح داخل الاجتماع موقفنا من النظام كما هو معلن للجميع.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة