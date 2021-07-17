إبراهومة: لي كلارك ارتكب جريمة تاريخية في حق المريخ





يرى مدرب المريخ إبراهيم حسين (إبراهومة) أنّ فريقه لم يفقد لقب الدوري الممتاز بعد، لجهة أنّ هناك عديد من المباريات ما زالت متبقية في المنافسة،ويقول المدرب الشهير (إبراهومة) في حواره مع”باج نيوز”، بإنّ فريقه يعاني من غياباتٍ عديدةٍ ، لكنّهم مطالبون بالتغلّب عليها من أجل المحافظة على الأمل في الحصول على الكأس.

وشدّد”إبراهومة” على ضرورة وقوف الجماهير معهم، بالدعم لتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

ـ ما هو رأيك في النتائج الأخيرة التي حققها الفريق في الممتاز؟

بطبيعة الحال، النتائج التي تحقّقت مخيّبة للآمال، ولم تكن متوقّعة وأصابتنا بالإحباط، لأنّ التعادل في جولتين على التوالي لفريقٍ كبيرٍ كالمريخ مرفوض ولكنّ في النهاية هي كرة القدم، لا سيما وأنّ الكلّ يريد البطولة الرابعة على التوالي، نحن نعتذر عن ذلك ونعدّ بمعالجة الأخطاء حتى يظهر الفريق بشكلٍ أفضل ويعود للانتصارات من جديد، فالمباريات المقبلة لا تقبل القسمة على اثنين.

الكلّ يحمّلك مسؤولية النتائج الأخيرة..ما هو تعليقك؟

_أنا لا أتهرّب من المسؤوليات كمدير فنيّ، وأقوم بعملي كاملاً، وأمتلك الشجاعة الكافية التي أتحمّل بها أيّ مسؤولية أنا تسلّمت الفريق قبل خمسة عشر يومًا، ولعبنا فيها أربع مباريات في منافستي الممتاز وكأس السودان، ومن الصعوبة بمكان تحقيق الجودة الكاملة بأداء وانتصارات متواصلة.

ـ ما هي أسباب التعثّر إذًاً؟

الجهاز الفني السابق ارتكب جريمة تاريخية في حق المريخ، وذلك عندما قام بتسريح اللاعبين أثناء المنافسة، فغياب الفريق 10 أيام عن التدريبات تسبّبت في تدهور كبير في مستوى الفريق، وانخفاض معدّل اللياقة البدنية بصورةٍ مخيفةٍ ونحن نعمل على رفع الجرعات ولكن لا يمكن أثناء الدوري أنّ ترفع معدّلها بشكلٍ كبيرٍ لأنّه سيؤثّر على اللاعبين ويتسبّب في إصاباتٍ.

ـ ما هو موقف الإصابات في الفريق حاليًا؟

بسبب التوقّف نحن نفقد 11 لاعبًا وسيكون متاحًا لنا منهم لاعبين فقط في المباريات المقبلة، سيغيب السماني الصاوي، الجزولي نوح، حمزة داؤود، وجدي عوض، توني، أديلي، محمد عباس، وأحمد طبنجة، سيف تيري، وعمار طيفور، ومصعب كردمان، والتكت، وصلاح نمر، بجانب غياب التش، ولكنّ رغم ذلك نسعى إلى التغلّب على هذه الغيابات بالعناصر الموجودة.

ـ وهل تعتقد أنّ المريخ قادر على تجاوز هذه الغيابات في المباريات المقبلة؟

_الغيابات مؤثّرة ولكنّ علينا أنّ نتغلّب عليها فموقفنا لا يحتمل أيّ فقدان للنقاط، وثقتنا كبيرة في العناصر المتاحة، وستكون في الموعد لتحقيق الانتصار.

البعض يتحدث عن فقدان المريخ للقب الدوري الممتاز..هل تتفقّ مع هؤلاء؟

_لا.. لقب البطولة ما زال في الملعب، لدينا 10 مباريات يجب أنّ نقاتل فيها ولن نعتمد على الآخرين وسنخدم أنفسنا بأنفسنا من أجلّ استعادة صدارة المنافسة.

ما هي الرسالة التي تريد توجيهها إلى جماهير المريخ؟

رسالتي لجماهير المريخ فهي عليها الوقوف مع اللاعبين ودعم الفريق لتجاوز المرحلة المقبلة والتي ستكون صعبة.

صحيفة الصيحة