مناوي:” لا أعرف ما هي مشكلة السودان مع إسرائيل وما هو سبب العداء”





أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن أهمية إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، معبّرًا عن دعمه لدفع العلاقات في مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

وقال مناوي في تصريحاتٍ بحسب وكالة سبوتنيك”، السبت، إنّ إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل أمرٌ غير مستغربٌ وهو شئ طبيعي.

وأضاف” لا يوجد عداء بين المجتمعات، وإقامة علاقات طبيعية يمهد للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة”..

وأشار مناوي إلى إمكانية جذب استثمارات إسرائيلية لإقليم دارفور.

وتابع” ما المشكلة طالما دارفور ستنهض. نريد ذلك فورًا مثلما نرغب في جذب استثمارات من السعودية ومن الإمارات وغيرهما”.

وأردف: “لا أعرف ما هي مشكلة السودان مع إسرائيل وما هو سبب العداء، وبرأيي فإقامة علاقات مع إسرائيل لا يحول دون مواصلة جهود حل القضية الفلسطينية”.

وأعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وفي مايو الماضي، قرّر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تعيين قائد “حركة تحرير السودان” مني أركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور غربي البلاد، وذلك بموجب “اتفاقية جوبا”.

باج نيوز