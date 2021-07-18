وزير المالية: شطب الديون يرفع تصنيف السودان المالي ويحسن سعر الصرف





قال وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د. جبريل ابراهيم أن السودان سيعمل على توجيه كل الموارد المالية التي سيحصل عليها من الخارج إلى خدمات الصحة والتعليم والبني التحتية والكهرباء والقطاعات الانتاجية.

وقال في تصريح خاص لـ”أول النهار ” ان إعفاء (14.1) مليار دولار من قبل نادي باريس هو مبلغ كبير مشيرا إلى أن ذلك يعتبر بداية المشوار واضاف:” انها عملية ورحلة ممتدة وهذه هي المرحلة الاولى”

وقال ان اعفاء الديون سيزيل عبء ثقيل عن كاهل السودان، وان اعفاء ديون نادي باريس يعني تحسين تصنيف السودان المالي ومنحه فرص الحصول على تمويلات كبيرة وجديدة.

وتوقع جبريل ان يكون لقرار اعفاء الديون تحسين لسعر صرف الجنيه حيث لن يضطر السودان لدفع أي خدمة ديون للخارج. واضاف:” كل المبالغ ستوجه للمشاريع والخدمات”

واعلن نادي باريس امس الاول اعفاء 14.1 مليار دولار بعد وصول السودان لمرحلة اتخاذ القرار.

ويجري السودان عملية اصلاح اقتصادي دفعت صندوق النقد والبنك الدولي لمنح السودان منح وقروض بجانب ادخال السودان في مبادرة اعفاء الديون

اول النهار